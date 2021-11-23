GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kerem Aktürkoğlu tesellisi! Bu sezon...
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, buna karşın Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları mutlu etti. 23 yaşındaki oyuncu ligdeki 3. golünü kaydetti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar sezon başında yüksek bonservisli genç transferler yapmıştı. Galatasaraylılar gelecek adına umutlanmıştı ancak masa başındaki planlar, sahaya yansımadı. Cimbom, Avrupa'da yoluna kararlı bir şekilde gitse de Süper Lig'de büyük bir hüsran yaşıyor.
Sadece 13 hafta geçmesine rağmen Galatasaray şimdiden 4 yenilgi aldı bile. Bu sezon yolunda giden tek şey Kerem'in performansı oldu. Genç yıldız her maç üzerine koymaya devam ediyor.
KEREM'DEN 3. GOL
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'a Erzincanspor'dan gelen 23 yaşındaki oyuncu kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor. Genç futbolcu bu sezon Kasımpaşa ve Gaziantep FK karşılaşmalarından sonra Fenerbahçe ağlarını da sarsarak ligde 3. golünü kaydetti.
Beşiktaş deplasmanında da 1 asisti bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da da 3 gol kaydetti. Avrupa kulüplerinde scoutlar genç oyuncunun maçlarını sürekli takip ediyor. Özellikle Fransız kulüplerinin radarında. Devre arası teklif gelebilir.
5 YILLIK KONTRAT
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılılar genç oyuncuya sezon bitiminde 5 yıllık yeni kontrat önerecek. Cimbom 20 milyon euro da çıkış bedeli koyacak.
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