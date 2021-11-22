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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Diagne'den flaş paylaşım! "Berisha'ya temasım..."

Diagne’den flaş paylaşım! Berisha’ya temasım...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçiren ancak VAR'dan gelen uyarıyla golü iptal edilen Mbaye Diagne maç sonunda flaş bir göndermeli paylaşımda bulundu. (GS spor haberleri)

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da Mbaye Diagne, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Diagne'nin sözleri;

"RİZE'DE ATTIĞIM SAYILDI"

"Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu."

"3 PUAN ALMALIYDIK"

"Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız."





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