GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu isteği!

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Elmas ile yaptığı toplantıda oyuncunun durumunu anlatan tecrübeli teknik adamın, "Halil bu golleri atarsa işimiz kolay değil. Zaten atacak da... Bu işi sezon sonuna bırakmak yerine, devre arasında halletmemiz ve erken bitirmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi.