GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu'yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli
Galatasaray'ın 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda iyi bir grafik yakaladı ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Cimbom'da ve ay-yıldızlılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan 23 yaşındaki oyuncu için yönetim, sözleşme uzatmak istiyor. İşte genç ismin yeni maaşı ve serbest kalma bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Attığı kritik gollerle hem Galatasaray hem de Milli Takım'a çok büyük bir katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu müthiş performansının ödülünü alıyor.
Bir süredir genç yıldızla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç olan Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklama yapacak.
Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki Kerem'in 900 bin lira olan yıllık maaşı 9 kat zam yapılarak 8 milyon liraya çıkarılacak.
Böylece yıldız futbolcu bir anda takımın en çok kazanan yerli futbolcularından birisi olacak.
Kerem'in menajeriyle yapılan ve sorun çıkarak serbest kalma bedeli konusunun da tatlıya bağlandığı ifade edildi.
Genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin koyulacağı gelen bilgiler arasında.
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