18 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu'yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli

Galatasaray'ın 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda iyi bir grafik yakaladı ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Cimbom'da ve ay-yıldızlılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan 23 yaşındaki oyuncu için yönetim, sözleşme uzatmak istiyor. İşte genç ismin yeni maaşı ve serbest kalma bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu’yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Attığı kritik gollerle hem Galatasaray hem de Milli Takım'a çok büyük bir katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu müthiş performansının ödülünü alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu’yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli

Bir süredir genç yıldızla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç olan Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklama yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu’yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki Kerem'in 900 bin lira olan yıllık maaşı 9 kat zam yapılarak 8 milyon liraya çıkarılacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu’yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli

Böylece yıldız futbolcu bir anda takımın en çok kazanan yerli futbolcularından birisi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu’yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli

Kerem'in menajeriyle yapılan ve sorun çıkarak serbest kalma bedeli konusunun da tatlıya bağlandığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Kerem Aktürkoğlu’yla uzatıyor! İşte yeni maaşı ve serbest kalma bedeli

Genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin koyulacağı gelen bilgiler arasında.

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