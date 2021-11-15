GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Kerem farkı! Dev kulüplerin radarına girdi...
Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük bir gelişim kaydeden Kerem Aktürkoğlu Avrupa ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismini son olarak italya Serie A ekiplerinden Roma'da yakın takibe aldı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın süper yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulübü ve milli takımda ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz yıl 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, hiç yabancılık çekmedi ve yeteneklerini her gün üstüne koyarak sergilemeye devam etti.
Takvim'in derlediği habere göre Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunda güncel piyasa değeri sadece 200 bin Euro idi… Şimdi ise değerinin 15 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Performansıyla da Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Öyle ki her maçında scoutlar tribündeki yerini alıyor ve onu adeta adım adım izliyor.
ASLAN'DA 5 GOL ATTI
Galatasaray'ın harika çocuğunu son olarak İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Roma izledi. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçında tribündeki yerini alan scoutlar onun için bol bol not aldı. Genç yıldız, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi. 5 gol atarken 4 kez de asist yaptı. Galatasaray'ın genç yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor
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