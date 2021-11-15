GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Kerem farkı! Dev kulüplerin radarına girdi...

Takvim'in derlediği habere göre Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunda güncel piyasa değeri sadece 200 bin Euro idi… Şimdi ise değerinin 15 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Performansıyla da Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Öyle ki her maçında scoutlar tribündeki yerini alıyor ve onu adeta adım adım izliyor.





