14 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan forvet atağı! Ola Solbakken...

Galatasaray'da forvet konusunda bir türlü istenilen verimi alamayan teknik heyet, yönetimle görüşerek bu bölgeye takviye istedi. Sarı-kırmızılılar buna göre Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız Ola Solbakken'i gündemine aldı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan forvet atağı! Ola Solbakken...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Son vuruş sıkıntısı yaşayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında bu sorununu çözmek için planını hazırladı. Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne gözden çıkartıldı. Ligde 12 haftada sadece 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'nin yerine arayışlara da başladı ve forvet listesinin ilk sırasına Ola Solbakken yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan forvet atağı! Ola Solbakken...

ROMA'YA 2 GOL ATTI!

Bodo-Glimt forması giyen 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koydu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor. Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya 2 maçta attığı 3 golle adından söz ettiren Solbakken'i uzun süredir takip eden Galatasaray'ın scoutları, Terim'e olumlu rapor verdi. Yönetim de Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan İskandinav forvet için düğmeye bastı. Diagne ara transferde elden çıkartılırsa, oradan gelecek para Solbakken'e verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom’dan forvet atağı! Ola Solbakken...

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

7 Eylül 1998 yılında Norveç'te doğan Solbakken, Rosenborg altyapısından yetişti. 2018'de Ranheim'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 9 Ocak 2020 ise Bodo Glimt kadrosuna katıldı. 1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta 2561 dakika forma giydi.

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