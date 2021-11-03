SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Lokomotiv Moskova maçı öncesi flaş karar! TFF reddetmişti ama...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na seyirci kısıtlamasının kaldırılması yönünde bir başvuru yapmıştı. TFF'den bu başvurunun reddedilmesi üzerine Galatasaray flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E grubunun 4. haftasında sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar karşılaşma öncesinde TFF'ye seyirci kısıtlamasının kaldırılması yönünde bir başvuruda bulunmuştu. Federasyon tarafından bu başvurunun reddedilmesi üzerine Cimbom flaş bir karar aldı. Sarı kırmızılı kulüp, "Herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir" açıklamasını yaptı.
İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.
Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.
Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.
Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz...
Saygılarımızla
Galatasaray Spor Kulübü
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