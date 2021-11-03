GALATASARAY HABERLERİ - Mohamed Elneny transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme süresi
Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de sürdüren Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İç transferde Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini yenileyen Galatasaray'da operasyon sürüyor.
Performansıyla göz dolduran ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturan sarı-kırmızılılar genç futbolcu ile kontrat uzatıcak.
Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Aslan, orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.
ELNENY TRANSFERİNDE ANLAŞMA TAMAM!
Todofichajes'te yer alan habere göre, ocak ayında Arsenal'dan ayrılacak olan Mohamed Elneny, Galatasaray'a transfer olacak.
Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi ve yıldız futbolcunun ocak ayında İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılıların antrenmanlarına katılacağı ifade edildi.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncunun, Galatasaray ile 2 sezonluk sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
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