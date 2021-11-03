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GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite oynanacak mı? İşte TFF'nin yanıtı

TFF’den G.Saray’a seyirci yanıtı! L. Moskova maçı...
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2021 Giriş Tarihi: 03.11.2021

Galatasaray haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın tam kapasiteyle oynama başvurusunu reddetti. (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçı NEF Stadyumu'nda tam kapasite seyirci ile oynama başvurusunda bulunmuştu.

Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi. TFF, tam kapasiteye 9 Kasım'da geçme planı nedeni ile Galatasaray'ın başvurusuna olumsuz cevap verdi.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşması 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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