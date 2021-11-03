GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Arda Turan'ın son durumunu açıkladı! Kritik eşik...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı süren Arda Turan'ın son durumunu da açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Arda için kritik eşiğin geçmesini bekliyoruz." sözlerini sarf etti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv maçı öncesi basının karşısına geçen Fatih Terim, uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı olan Arda Turan ile ilgili de konuştu.
Terim, Arda'nın kritik eşiği geçmesini beklediklerini söyledi.
İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri:
Arda'nın sakatlığı bilek denince hafif algılandı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Daha ağırı da olabilirdi. Sağlık heyetimize sorduğumuzda, Arda'nın koşmaya başladığında ağrısı olduğu, böyle bir durumda ağrılarla bir eşiği atlatırsak direkt takıma katılabilir dendi. Biz de o eşiği bekliyoruz. Oynamasa da soyunma odasında olsun antrenmanda olsan dışarıda olsun görevini fazlasıyla yapıyor.
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