Fatih Terim'den Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı öncesi TFF'ye seyirci göndermesi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda sahasında Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu. Deneyimli teknik adam, Rus ekibiyle oynanacak maçın tam kapasiteyle oynanma taleplerinin TFF tarafından reddedilmesiyle ilgili "Yüzde yüz kapasiteye demek ki 9'unda geçilebiliyor ama 4'ünde geçilemiyor. Demek ki federasyonumuzun 5 gün için bir bildiği var." yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi basun mensuplarının karşısına çıktı. Rus temsilcisiyle oynanacak maçın tam kapasiteyle oynanma taleplerinin TFF tarafından reddedilmesiyle ilgili de konuşan Terim, "Biz Galatasaray olarak pandemi süreci başladığından itibaren açıkçası tüm mevzuatlara uyduk. Rakiplerimizin stada 3'er 4'er bin kişi aldığı durumlarda dahil biz stadımıza seyirci almadık. Yüzde yüz kapasiteye demek ki 9'unda geçilebiliyor ama 4'ünde geçilemiyor. Demek ki federasyonumuzun 5 gün için bir bildiği var." ifadelerini kullandı.

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