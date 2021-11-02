02 Kasım 2021, Salı

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Fatih Terim duyurmuştu! İşte Galatasaray'ın bünyesine geçen Niğde Anadolu FK'nın yeni logosu...

Terim duyurmuştu! İşte o takımın yeni logosu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.11.2021

Galatasaray'ın bünyesinde bulunan Niğdespor, kulüp logosunda değişikliğe gitme kararı aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Gaziantep FK maçı sonrası "Bu arada Niğdespor takımı şu anda Galatasaray ağırlıklı. Bizim planımız içerisinde takım almak vardı. Sevgili Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Sayın Burak Elmas başladılar. Şimdi biz devam ediyoruz tamamen." diyerek birlikteliği duyurmuştu. İşte Niğdespor'un yeni logosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Niğde Anadolu FK'nın Galatasaray bünyesine geçmesi sonrası arma değişikliği için TFF'ye başvuruldu. Niğde Anadolu FK, TFF'nin onay vermesi halinde yeni logoyla lig karşılaşmalarını sürdürecek.

Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın seçim döneminde vaadettiği ve Spor Arena Youtube kanalına da açıkladığı projelerden biri kulüp satın alıp genç futbolcuların gelişimini hızlandırarak tecrübe kazanmalarını sağlamaktı.

Galatasaray, kulüple organik bağı olmayan bir formül ile PTT 1. Ligde yer alan Altınordu Spor Kulübü'nün iştiraki olan Niğde Anadolu'yu dolaylı şekilde bünyesine kattı.

Müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapan Niğdespor, teknik direktör Erman Güraçar ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaştı.

Ural Aküzüm başkan olduktan sonra renk ve logo değişimi için TFF'ye müracaat edildiği öğrenildi. Niğde Anadolu'nun Müderrisoğlu, Florya'da Ozan Kabak, Mustafa Kapı, Yunus Akgün gibi altyapı oyuncularını yetiştiren hoca olmasıyla tanınıyor.

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