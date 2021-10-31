31 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Marcao'dan Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası şampiyonluk sözleri!

Marcao’dan şampiyonluk sözleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da Marcao, maç sonu açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili de konuşan Brezilyalı stoper, "Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk. Sadece 3 puan kazandık, o yüzden havaya girmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Brezilyalı stoper, "Hocamız, bizi hafta içi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi. Çok zor dönemlerden geçtim. Bazen hak etmediğimiz durumlarla yüz yüze kaldık. Zor durumlardan geçtik. Başta Fatih hocama teşekkür ediyorum. O zor durumlarda hep yanımdaydı, desteğini esirgemedi. Tüm takım arkadaşlarım da aynı şekilde. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk. Sadece 3 puan kazandık, o yüzden havaya girmemek lazım." ifadelerini kullandı.

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