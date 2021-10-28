28 Ekim 2021, Perşembe

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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un yeni transferleri ilk 10 haftada ne yaptı? İşte performansları...

Cimbom’un yenileri ne yaptı? İşte performansları...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ilk 10 haftada ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Sezon başında birçoğu genç olmak üzere birçok transfer yapan sarı kırmızılılar, bazı isimlerden oldukça verim alırken bazı oyuncular ise beklentilerin altında kaldı. İşte Cimbom'un yeni transferlerinin ilk 10 haftalık performansları...

Sezona yeniden yapılanmayla başlayan Galatasaray, 10 haftalık bölümde inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Yeni transferlerden en çok şans bulan isim Patrick van Aanholt olurken, yeni isimlerin 4'ü ağları sarstı. İşte Galatasaray'ın yaz aylarında yaptığı transferlerin gol dağılımı...

PATRICK VAN AANHOLT

Oynadığı maç: 17
İlk 11: 17
Gol: 1
Asist: 0

BERKAN KUTLU

Oynadığı maç: 15
İlk 11: 15
Gol: 0
Asist: 1

ALEX CICALDAU

Oynadığı maç: 12
İlk 11: 12
Gol: 3
Asist: 1

OLIMPIU MORUTAN

Oynadığı maç: 11
İlk 11: 8
Gol: 2
Asist: 2

VICTOR NELSSON

Oynadığı maç: 12
İlk 11: 12
Gol: 0
Asist: 0

ALPASLAN ÖZTÜRK

Oynadığı maç: 9
İlk 11: 6
Gol: 0
Asist: 0

SACHA BOEY

Oynadığı maç: 7
İlk 11: 7
Gol: 1
Asist: 0

BARIŞ ALPER YILMAZ

Oynadığı maç: 7
İlk 11: 3
Gol: 0
Asist: 0

AYTAÇ KARA

Oynadığı maç: 7
İlk 11: 3
Gol: 0
Asist: 0

GUSTAVO ASSUNÇAO

Oynadığı maç: 2
İlk 11: 1
Gol: 0
Asist: 0

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