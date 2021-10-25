İşte Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde penaltı kazandığı pozisyon!

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ın konuğu olan Galatasaray, ikinci yarıda penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Mostafa Mohamed, penaltı atışından yararlanamadı. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğüyle devam ederken, sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 79. dakikasında Domagoj Vida'nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

Sarı-kırmızılılarda topun başına geçen Mostafa Mohamed, topu kaleci Ersin Destanoğlu'na nişanladı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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