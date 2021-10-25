GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Beşiktaş derbisinin ardından konuştu! "Golden önce faul vardı"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen iki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği maçtan sarı kırmızılılar, 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik."

"Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O korner de bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır o oradan şu geldi, bu geldi diye. Öyle bir gol yedik."

"Birkaç dakika şokumsu bir şey yaşadık, arkasından biraz değişiklik yaptık. 1-1'deyken değişikliği yaptım, sonra 2-1 oldu. Bir daha hamle yaptık, burada da kaçan iki tane anlatılamayacak gol var. Halil'in şutu ve de penaltı."

"Sağlık olsun, istemedik. Mağlup olmamak için de gerekli pozisyonları bulduk ama atamadık, penaltı dahil. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok."

"Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Mostafa almış, ben atacağım demiş. Daha önce onu kazanmak için, çok da riskli bir maçtı, atmasını istedim. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım."

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