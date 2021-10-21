Lokomotiv Moskova Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, Moskova dönüşü bu koltuğu devretmek istemiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında lider Galatasaray deplasmanda son sırada bulunan Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Zorlu mücadelede iki takımın da 11'leri belli oldu.

L. MOSKOVA-GALATASARAY İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed.

LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapacak. Markus Hameter dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Almanya'dan Bastian Dankert VAR, İngiltere'den de Paul Tierney AVAR ise olarak görevlendirildi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 90. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 89 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

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