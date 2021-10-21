21 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı CANLI ŞİFRESİZ izle! | Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. E grubunda lider olan Aslan, mutlak galibiyet istiyor. FMaçın başlamasına az bir süre kala futbolseverler, "Galatasaray maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Galatasaray maçı nasıl izlenir?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını şifresiz yayınlanacak kanallar hangileri? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray, 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı TSİ 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın veren kanallar merak ediliyor.

İşte o liste...



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