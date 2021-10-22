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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim: Oyuncularım gereğini yaptı

Terim’den Lokomotiv yorumu! Oyuncularım gereğini yaptı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 Giriş Tarihi: 22.10.2021

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Acelemiz yoktu." diyen deneyimli teknik adam, "Tecrübeli veya genç oyuncu ayrımı yapmaksızın her oyuncum iyi takım olmakta ısrarcılar. Genç oyuncular gereğini yapıyorlar." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Bu akşamın anahtarı acelemiz yoktu. Mağlup olmamak bizim için önemliydi, galip gelmek çok güzeldi. Berabere dönsek bile avantajlı olacaktık, acele etmeden aklımızdakileri uyguladık. Tam istediğimiz gibi tek paslarla gecenin golünü attık.

Fazla pozisyon vermedik, ikinci toplarda biraz sıkıntı çektik. Dönen topları kullanmaya çalıştılar. Tecrübeli veya genç oyuncu ayrımı yapmaksızın her oyuncum iyi takım olmakta ısrarcılar. Genç oyuncular gereğini yapıyorlar.

Rakiplerimizin de berabere kaldığı bir gecede bizim 7 puana ulaşmamız önemliydi. Lokomotiv'le evimizde oynayacağız, Marsilya da evinde Lazio'yu ağırlayacak. Kolay değil ama iyi gidiyoruz ve bundan son derece memnunum. Tüm Galatasaraylılara selamlar.

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