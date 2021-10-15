15 Ekim 2021, Cuma
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kritik virajda! Fatih Terim'den 3 maçta farklı 11
Milli aranın ardından Galatasaray'da kritik viraja girildi. Sarı-kırmızılılarda sırasıyla oynanacak olan Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarında teknik direktör Fatih Terim sahaya 3 farklı 11 sürmeyi planlıyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray pazar günü oynayacağı Konyaspor maçıyla beraber sezonun en zorlu ve kritik virajlarından birisine çıkacak. Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar ligin ligin yenilgisiz iki takımından biri olan Konya'yı konuk ettikten sonra üst üste Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim 8 gün içinde oynanacak 3 zorlu maçtan 9 puan hedefliyor. Tecrübeli hoca yorucu dönemeçte takımın sürekli diri kalması adına her maçta sahaya farklı 11'ler sürmeyi planlıyor. Terim'in özellikle orta alan ve hücum kurgusunda maçtan maça değişiklikler yapması bekleniyor. Öte yandan Tuzlaspor ve İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçlarında Nelsson-Marcao tandemine rağmen 9 gol yenmesi sonrası savunma alarmı verildi. Ligde de son oynanan Rizespor karşılaşmasında kalesinde iki gol birden gören Galatasaray'da Terim'in hem savunma oyuncuları hem de kaleciler ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi.
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