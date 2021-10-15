GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kritik virajda! Fatih Terim'den 3 maçta farklı 11

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radamel Falcao'dan Gedson'a, kulübün ödediği faizden yabancı sınırına kadar birçok konuda konuşan Elmas, Mostafa Mohamed konusuna da değindi. Elmas, "Mostafa Mohamed'le konuştuk. Bordeaux konusunda böyle bir imkan olursa bununla ilgilenebileceğini söyledi. Aramızda yaptığımız istişarelerde de bu olayın olmasını istemediğimizi söyledik, neticede de konu kapandı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)