Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı CANLI İZLE (L. Moskova-Galatasaray canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, Moskova dönüşü bu koltuğu devretmek istemiyor. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçının CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında lider Galatasaray deplasmanda son sırada bulunan Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

LOKOMOTIV MOSKOVA GALATASARAY İLK 11'LER

L. Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed.

LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı saat 22.00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetiyor. Lechner'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch yapıyor. Markus Hameter dördüncü hakem olarak sahada yer alıyor. Almanya'dan Bastian Dankert VAR, İngiltere'den de Paul Tierney AVAR ise olarak görevlendirildi.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamadı. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamadı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 90. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 89 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 121 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

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