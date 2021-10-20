GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom'un problemi...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yapsa da son 3 haftada kazandığı 3 galibiyetle moral buldu. Alınan 9 puan Fatih Terim'i yanıltmadı. Takımın oyunundan memnun olmayan deneyimli teknik adam teşhisi koydu. İşte detaylar...
Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi.
Tecrübeli teknik adam eksiği belirledi. Yakalanan net fırsatların gole çevirme oranını az bulan Terim, bu konuda oyuncularını uyardı. Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan beş şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.
FIRSATI TEPMEYİN!
Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız" dedi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sözlerini sürdüren Terim, "Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğukkanlı olup baskılı başlangıcımız da farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir. Bu konuda çok çalışmalısınız" diyerek forvet oyuncularına ciddi ikazlarda bulundu.
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