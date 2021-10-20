GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom’un problemi...

FIRSATI TEPMEYİN!

Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız" dedi.