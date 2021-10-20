20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom'un problemi...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yapsa da son 3 haftada kazandığı 3 galibiyetle moral buldu. Alınan 9 puan Fatih Terim'i yanıltmadı. Takımın oyunundan memnun olmayan deneyimli teknik adam teşhisi koydu. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom’un problemi...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Galatasaray ligde oynadığı son üç maçından da galibiyetle ayrılıp tekrar yükselişe geçti. Ancak Rize maçında son dakika golüyle gelen üç puan ve Konya karşılaşmasının ikinci yarısındaki düşüş Fatih Terim'i harekete geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom’un problemi...

Tecrübeli teknik adam eksiği belirledi. Yakalanan net fırsatların gole çevirme oranını az bulan Terim, bu konuda oyuncularını uyardı. Konya karşısında ilk yarıda kaleyi bulan beş şuttan sadece birinin golle sonuçlandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam bu konuyu oyuncularıyla paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom’un problemi...

FIRSATI TEPMEYİN!

Çok daha erken koparabilecekleri bir mücadelede, farkı açamadıkları için baskı yediklerini belirten Fatih Hoca "Önümüzde Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a karşı çok zor iki 90 dakika var. Bizim için çok kritik maçlar. Her zaman bu kadar fırsat da bulamayız" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim teşhisi koydu! Cimbom’un problemi...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sözlerini sürdüren Terim, "Pozisyonu gole çevirme oranımızı yükseltmemiz şart. Daha soğukkanlı olup baskılı başlangıcımız da farkı açarsak oyun da istediğimiz gibi şekillenir. Bu konuda çok çalışmalısınız" diyerek forvet oyuncularına ciddi ikazlarda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray Rusya’ya gitti! G.Saray Rusya'ya gitti!
L. Moskova - G.Saray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? L. Moskova - G.Saray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Cimbom’un Moskova kafilesi belli oldu! İşte eksik isimler... Cimbom'un Moskova kafilesi belli oldu! İşte eksik isimler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör