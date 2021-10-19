Galatasaray'da Lokomotiv Moskova mesaisi sürüyor!

Süper Lig'in 9. haftasında namağlup Konyaspor'u 1-0 yenen ve rakibinin serisine son vererek 3 maçlık galibiyet serisi oluşturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tamamen Avrupa'ya konsantre oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcı forvet planını da belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)