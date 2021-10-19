GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'nın Konyaspor maçındaki kurtarışlarında özel jetin payı büyük!
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi ve aynı zamanda kaptanı Fernando Muslera, takımı yaptığı fedakarlıkla alkış aldı. Cuma sabaha karşı Brezilya karşısında sahaya çıkan Fernando Muslera 10 bin 145 kilometre uzaklıktan gelip Konyaspor maçında forma giydi ve 4 kritik kurtarışa imza attı. İşte detaylar...
Suarez ve Valverde ile Brezilya'dan İspanya'ya uçtu, İstanbul'a gelip dinlenme fırsatı buldu. Takımla son taktik idmanda da yer alan Fernando Muslera, tam 4 kritik kurtarışa imza atarak Konyaspor zaferinde büyük rol oynadı. Galatasaray da ligde tam 7 maç sonra bir 90 dakikayı gol yemeden kapattı.
Uruguay Milli Takımı ile cuma sabaha karşı Brezilya karşısında sahaya çıkan Fernando Muslera 10 bin 145 kilometre uzaklıktan gelip Konyaspor'a geçit vermedi.
Muslera'nın kurtarışlarında Brezilya- İspanya arasında kiralanan özel jetin de payı büyük oldu.
Tecrübeli eldiven Brezilya'daki milli maçın ardından takım arkadaşları Atletico Madrid'li Luis Suarez ve Real Madrid'li Valvarde ile birlikte İspanya'ya uçtu.
AKTARMADA PAZAR GELECEKTİ
Oyuncuların hafta sonundaki maçlara yetişmesi, zinde olması adına kulüpleri özel jet kiralanmasını onayladı.
Aksi takdirde Uruguaylı kaleci, Brezilya'da aktarma yapıp pazar sabaha karşı İstanbul'da olacaktı.
Maç sonrası hemen özel jetle İspanya'ya geçen Muslera bu sayede İstanbul'a inip hem dinlendi, hem de takım ile son taktik idmanda yer aldı.
Ve Muslera'nın 4 kritik kurtarışa imza attığı maçta G.Saray ligde tam 7 maç sonra bir 90 dakikayı gol yemeden kapattı.
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