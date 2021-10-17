17 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Olimpiu Morutan Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası konuştu!

Morutan: Geriye çok çekildik!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, açıklamalarda bulundu. Morutan, "Herhalde geriye çok çekildik, daha çok hücum etmemiz gerekiyordu. Yine de kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı Olimpiu Morutan, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Olimpiu Morutan "1-0 kazandık. Daha kolay bir maç çıkarabilirdik, ilk devre birkaç pozisyon yakaladık. 2. devre biraz zorlandık ama kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Olimpiu Morutan ayrıca "Herhalde geriye çok çekildik, daha çok hücum etmemiz gerekiyordu. Yine de kazandığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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