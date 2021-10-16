Galatasaraylı eski futbolcu Didier Drogba'dan ırkçılık açıklaması! "Fenerbahçe maçında..."
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen yıldız futbolcu Didier Drogba flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında da konuşan Fildişi Sahilli eski futbolcu, Türkiye'de oynarken ırkçılıkla karşılaştığını belirtti. İşte o sözler...
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Didier Drogba, Fransa'da France TV'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye'de oynarken ırkçılıkla karşılaştığını belirtti.
Türkiye dahil birçok ülkede ırkçılıkla karşılaştığını belirten Drogba, "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Bunlar kişiden kişiye değişebilir. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındaydım." dedi.
İşini en iyi yapmasının ırkçılara en güzel cevap olduğunu söyleyen eski golcü, "Bir etki oluşturmak için, yaptığın işi en iyi şekilde yapmak önemli. En güçlü olabilirsen, bu daha önemli. Ben bu yolla insanları saygı duymaya zorladım. Beni ten rengim nedeniyle sevmiyor olsan bile bana katlanmak ve beni alkışlamak zorundasın. Çünkü ben güçlüyüm. Benim ırkçılıkla mücadele yolum ve ırkçı insanları daha az aptal yapma yöntemin buydu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da 2013'ün Ocak ayında gelerek 2014 Temmuz'da ayrılan Drogba, 53 maça çıktı ve 20 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
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