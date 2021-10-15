GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'in Konyaspor formülü hazır! Kilidi böyle açacak
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar 2 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, teknik direktör Fatih Terim ise formülünü hazırladı. Cimbom, Konyaspor'un savunma kilidini işte böyle açacak. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de Trabzonspor ile birlikte namağlup unvanını koruyan Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da ilk 11 şekilleniyor. Marsilya maçı sonrası formasyonda değişiklik yapacağını söyleyen teknik direktör Fatih Terim, özellikle iç saha maçlarına çift golcüyle çıkmayı planlıyor. Kapanan savunmaları açmakta yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen İmparator, yeşil-beyazlılara karşı maça Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu ikilisiyle çıkacak. Milli arada Florya'da yapılan İstanbulspor ve Tuzlaspor hazırlık maçlarında 3 gol atan Senegalli yıldız formayı kaptı.
MOSTAFA DA ÇOK FORMDA
Takımın fizik olarak en güçlü ve hazır ismi olan Diagne'nin arkasında ise Fatih Terim'in sıklıkla görev verdiği Halil Dervişoğlu oynayacak. Genç golcü A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya maçlarında kadrosuna alınsa da sadece 25 dakika forma giydi. Halil'i hazır gören Terim, Mostafa'yı ise kulübeye çekme kararı aldı. Rize deplasmanında 2 gol atan Mostafa Mohamed, milli takımının Libya ile yaptığı maçta 1 gol, 1 asistle oynayarak yükselişe geçtiğini gösterdi. Mısırlı yıldızın, Konya maçında oyuna sonradan girmesine kesin gözüyle bakılıyor.
BERKAN'IN YERİNE TAYLAN-CICALDAU
Cimbom'da, Rize deplasmanında kırmızı kart gören Berkan Kutlu, Konyaspor maçında olmayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, savunmanın önünde Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau ikilisine görev verecek. Aslan'ın; Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Taylan, Cicaldau, Kerem, Halil, Babel ve Diagne ile çıkması bekleniyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YENİ İMZA
Sarı-kırmızılı takımın yıllık 900 bin TL maaş ile en az kazanan isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu'na yeni sözleşme yolda. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk 11'in gediklisi olurken 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı ve milli takıma kadar yükseldi. Kerem'in maaşının 7 milyon TL'ye yükseltilmesi ve 5 yıllık yeni kontrat yapılması bekleniyor.
SARI-KIRMIZILILARDAN TAKTİK İDMAN
NEF Stadyumu'nda yarın 16.00'da Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, 1 günlük iznin ardından Florya'da toplandı. Hem İstanbulspor maçında oynayan futbolcular hem de milli takımdan gelen isimler nedeniyle Fatih hoca 1 günlük izin vermişti. Sarı-kırmızılılar, toplantının ardından zorlu maçın taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
MAÇI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK
Galatasaray-Konya maçının hakemi Arda Kardeşler oldu. 33 yaşındaki hakem bu sezon ilk kez sarıkırmızılıların karşılaşmasında düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yönettiği 8 maça çıkan Cimbom, 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Geçen sezon Konya'ya 4-3 kaybedilen maçta Kardeşler görev yaptı.
RYAN BABEL FORMAYI KAPTI
Çaykur Rize maçında gösterdiği performansla hocasının beğenisini kazanan Ryan Babel, hazırlık maçlarını da boş geçmedi. Hollandalı futbolcu, Tuzla ve İstanbul maçlarında 1'er gol atarak klasını konuşturdu. Babel'in Konya maçında 11'de olması bekleniyor.
ASLAN'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalıları Marcao ile Berkan Kutlu ve sakatlığı süren Arda Turan zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. İyileşen Sacha Boey'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
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