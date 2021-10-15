GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da hayal kırıklığının adı Patrick van Aanholt!
Marcelo Saracchi'nin ayrılığı sonrası bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Galatasaray; Alioski, Alex Moreno gibi isimleri gündemine almış fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-kırmızılı takım bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt'u renklerine bağlarken, 31 yaşındaki oyuncunun gün gittikçe düşen performansı akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray hem maliyetleri düşürmüş hem de takımı gençleştirmişti. Transferlerin yaş ortalaması 23.7 idi. Gençlik operasyonunda tek istisna ise Patrick Van Aanholt'a uygulandı. Sezon başında Saracchi ile devam etmeyen Galatasaray, boştaki Makedon Alioski'yi pahalı bulmuş ve çok istediği Alex Moreno için de Real Betis'i bir türlü ikna edememişti. Bu isimler olmayınca bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Van Aanholt ile 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalandı.
YERİNİ ÖMER'E KAPTIRABİLİR
Sabah'ın haberine göre; gelir gelmez oynamaya başlayan Van Aanholt, Avrupa ve ligdeki son 14 maça ilk 11'de çıktı. Ancak iyi oynadığı karşılaşmalarda bile savunma zaafları dikkat çeken Aanholt'un fizik gücü de yoğun maç temposunda düşmeye başladı. İstanbulspor ile oynanan son hazırlık karşılaşmasında vasatı dahi aşamayan 31 yaşındaki Hollandalı solak, teknik heyetin kafasını karıştırdı. Milli arada iyi çalışan Ömer Bayram bu görüntüsüyle Konyaspor karşısında Van Aanholt'u yedek bırakabilir.
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