13 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Igokea 85-89 Galatasaray Nef (Igokea - Galatasaray Nef maç özeti)

G.Saray Nef deplasmanda kazandı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray Nef, deplasmanda Igokea ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 89-85'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımını 89-85 mağlup etti.

E Grubu mücadelesinde ilk çeyreği 27-17 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 52-44 üstün gitti.

Ev sahibi takımın son çeyreğe girerken farkı 1 sayıya kadar (68-67) düşürdüğü karşılaşmadan Galatasaray Nef 89-85 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynayan DeVaughn Akoon-Purcell, maçın en skorer ismi oldu.

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