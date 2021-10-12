Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında karşılaştığı İstanbuulspor ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, "Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız." dedi.

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı 3-3 sona eren hazırlık maçının ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Milli aranın verimli geçtiğini söyleyen Oğulcan, "Burada daha az süre alan bir oyuncu grubu yer aldı. Bizim için verimli bir dönem oldu. Doğruları cebimize koyup, yanlışlardan ders çıkarıp, takım arkadaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız." ifadelerini kullandı.

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