11 Ekim 2021, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Patrick van Aanholt yerine Ömer Bayram tercihi!

Terim’den sürpriz değişim! O ismi yedeğe çekecek...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

Galatasaray'da gözler Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, bu karşılaşmada Patrick van Aanholt'un yerine son haftalarda yükselen performansı nedeniyle Ömer Bayram'ı tercih edecek. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u kulübüye çekme kararı aldı. Milliyet'in haberine göre; Sol bek mevkisini Ömer Bayram'a teslim etmeye hazırlanan Fatih Terim böylece hem futbolcusunu ödüllendirecek hem de Aanholt'a "toparlan" mesajı verecek.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı Hollandalı sol bekin yerine giren Ömer Bayram, bir golün pasını verirken etkili bir görüntü çizmişti.

Ömer Bayram, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında da sahaya kaptan olarak çıktı ve serbest vuruştan güzel bir gole imza attı.

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