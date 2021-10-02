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GALATASARAY

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan Rizespor karşısında forma şansı bekliyor!

Oğulcan forma şansı bekliyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadelede sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan, teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bekliyor. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı ekipte Oğulcan Çağlayan, Rizespor mücadelesinde şans bekliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Lisansı çıktıktan sonra iyice motive olan başarılı hücum oyuncusu, Fatih Terim'in rotasyon yapacağı Karadeniz ekibine karşı adını ilk 11'de görmek istiyor. İdmanlarda da hırsını Fatih Terim'e göstermek için elinden geleni yapıyor.

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