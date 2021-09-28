Son dakika spor haberleri: Galatasaray’da Fatih Terim’den Diagne kararı! Marsilya maçı sonrası...

Deneyimli çalıştırıcının, Diagne'yi Marsilya deplasmanında da ikinci yarıda oyuna sürmesi, Rize maçından itibaren de 11'e alması bekleniyor. Mostafa Mohamed'in ise bu iki oyuncudan formayı alması artık çok zor görünüyor.

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