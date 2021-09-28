Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Diagne kararı! Marsilya maçı sonrası...
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılılarda Halil Dervişoğlu, kaleci hatasıyla da olsa golünü atarken; Mostafa Mohamed'in ise gol atamama serisi devam ediyor. Bunun üzerine teknik direktör Fatih Terim Mbaye Diagne konusunda flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntılardan birini forvet hattında yaşıyor. Mohamed'in sezon başından beri gol atamaması, Halil'in Göztepe karşısında kaleci hatasıyla fileleri havalandırmasına rağmen, skor üretme konusunda beklentilerin altında kalması, gözleri yeniden Diagne'ye çevirdi.
Sezona iyi başlamasına rağmen, hocası Fatih Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle kızağa çekilen Senegalli, Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerken, takıma büyük hareketlilik getirdi. Skora katkı vermese de Diagne'nin Göztepe savunmasına karşı fiziksel üstünlüğü, hücuma çıkışlarda Galatasaray'ı çok rahatlattı.
MARSİLYA'DAN SONRA 11'E...
Fanatik'in haberine göre; Özellikle hava topları ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çeken Diagne, yeniden ilk 11'e dönmek için geri sayımda. Fatih hoca, Halil'i kulübeye çekmeyi ya da saha içinde ikinci forvet olarak kullanmayı düşünüyor.
Deneyimli çalıştırıcının, Diagne'yi Marsilya deplasmanında da ikinci yarıda oyuna sürmesi, Rize maçından itibaren de 11'e alması bekleniyor. Mostafa Mohamed'in ise bu iki oyuncudan formayı alması artık çok zor görünüyor.
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