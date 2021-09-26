CANLI | Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (GS MAÇI CANLI SKOR)

Galatasaray - Göztepe maçı merakla bekleniyor. Galatasaray ile Göztepe Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Göztepe'de, Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu ve Beykan Şimşek maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Marcao ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı 26 Eylül Pazar günü saat oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları açıklandı. Mücadelenin en uygun bileti 80 TL, en pahalı bileti ise 780 TL olarak duyuruldu.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, David Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye.

GALATASARAY - GÖZTEPE 59. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 90 golüne Göztepe 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

41 YILDIR BERABERE KALMIYORLAR

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

MARCAO CEZALI

Galatasaray'da, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Göztepe karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey de Göztepe ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

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