Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Son 2 maçta sahadan mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray, İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. İki takım da kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Göztepe son olarak Altay ve Hatayspor'a mağlup olmuştu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Göztepe maçı26 Eylül Pazar günü saat oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği açıklandı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Göztepe maçının bilet fiyatları açıklandı. Mücadelenin en uygun bileti 80 TL, en pahalı bileti ise 780 TL olarak duyuruldu.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlı, Halil Dervişoğlu.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, David Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye.

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