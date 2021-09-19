Galatasaray - Alanyaspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 5. haftasında heyecan sürüyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların 8 puanı bulunurken, Alanyaspor 4 haftada 6 puan aldı. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılan Aslan, Lazio galibiyetinin üstüne Alanyaspor'u da mağlup ederek yakaladığı ivmeyi kaybetmek istemiyor. Konuk ekipte ise teknik direktör Bülent Kormaz, Çağdaş Atan'ın yerine göreve geldiği ilk hafta sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Akdeniz ekibi, Galatasaray karşısında da puan ya da puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Mücadele öncesinde Galatasaray'ın 8 puanı bulunurken Alanyaspor 4 haftada 6 puan topladı.
Galatasaray Alanyaspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.
ABDÜLKADİR BİTİGEN YÖNETİYOR
Galatasaray Alanyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Kutluhan Bilgiç...
G.SARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray'da Marcao Teixeira, kart cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemiyor. Sacha Boey, Arda Turan, Barış alper Yılmaz sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.
Sarı kırmızılılarda ayrıca Diagne ve Aytaç Kara kadroya alınmadı.
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