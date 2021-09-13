Son dakika spor haberi: 2-2 biten Trabzonspor - Galatasaray derbisini spor yazarları böyle değerlendirdi! | TS - GS maçı
Son dakika Süper Lig haberleri: Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Trabzonspor, Nwakaeme ile eşitliği yakaladı. İki takım 1'er puanı paylaşarak haftayı tamamladı. Maçın ardından spor yazarları mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (TS GS spor haberi)
LEVENT TÜZEMEN - AYTAÇ-BABEL BOZDU
Galatasaray'ın genç kadrosu Trabzonspor'a karşı telaş yapmadan sakin ve ayağa pas yaparak oynamaya özen gösterdi. Morutan, Cicaldau, Halil ve Emre Kılınç pas yaparak hücuma çıkarken birbirlerine yanaştıkları gibi boşa çıkan Kerem'in de sol kanattan atak yapmasını sağladılar. Halil'in önde hareketli oyunu Trabzon savunmasının dengesini bozarken Emre-Morutan ikilisinin uyumlu bir şekilde paslaşmalarını sağladı.
Galatasaraylı oyuncular hücuma çabuk çıkarken top Trabzon'a geçtiğinde ise çok çabuk savunmaya döndüler. Genç Galatasaray'ın rakibin baskısından çıkması için oyuna tecrübe ve akıl koyacak bir lideri olmalı. Lider oyuncu eksikliğinin sonucu Galatasaray maçı nasıl tutacağını bilemediği için 2-0'lık avantajını koruyamadı.
Terim'in bu baskıyı yönetmesi gerekirdi. Abdullah Avcı'nın ilk yarı bitmeden yaptığı iki değişiklik sonrası özellikle Yusuf'un oyuna girmesi Trabzon'u hem hücuma çıkma konusunda hızlandırdı hem de tribünleri ateşledi. Etkili ve uyumlu oynayan Emre Kılınç ile Morutan'ın yerine oyuna giren Aytaç-Babel ikilisi Galatasaray'ın pas ritmini bozdu.
Taylan'ın yerine Terim'in Berkan'ı tercih etmesi orta alana güç katmadı. Özellikle Nwakame'nin attığı gol öncesi Berkan'ın arkasına bakmaması pozisyon bilgisinin zayıflığıydı. Sürekli oyunun içinde olan ve sahanın her yerine basan Halil'i beğendim. Halil güçlendiğinde ve tam hazır olduğunda Galatasaray'ın gol yüküne destek olur. Sonuç; Galatasaray iki deplasman maçında da 2-0'lık skorları koruyamadı. Terim bu zaafiyeti önleyecek bir formül mutlaka üretmeli.
SERKAN KORKMAZ - GENÇLİK VE DENEYİM
Galatasaray, Muslera'lı 26, Muslera'sız 25 yaş ortalaması olan bir takımla maça başladı. Terim, hızlı ve genç oyuncularıyla tarihinin en güçlü kadrolarından birine sahip olan Trabzon'un sahasında doğru bir strateji belirlemişti.
Nitekim, genç ve dinamik Cimbom Emre Kılınç'ın attığı iki golle büyük bir avantaj yakalamıştı, üç puanı hanesine yazdırmak adına. Abdullah Hoca'nın devre bitimine 5 dakika kala yaptığı iki oyuncu değişikliği (Abdülkadir Ömür ile İsmail'in yerine, Yusuf ile Trondsen'i aldı) kırılma noktası oldu. Takımının yediği iki golde hatalı olan iki ismin yerine girenler belki ağızlarıyla kuş tutmadılar ama Avcı hedefini Cornelius'un golüyle buldu (Yusuf skor 2-2'yken kalesine giden bir topun gol olmasını önledi).
Fatih Hoca, biri zorunluluktan (Emre'nin sakatlanması) iki değişiklikle skorun avantajını elinde tutmaya çalıştı. Morutan'ın çıkması şaşırtıcı değildi kuşkusuz ama deneyimli teknik adamın oyuna Babel ve Aytaç'ı sürmesi, özellikle "Taylan'ı düşünmemesi" hayli enteresandı.
İkinci yarı düşük tempolu, iki takımın daha kontrollü oynadığı bambaşka bir maç izlemeye koyulmuştuk. Bu durum daha kaliteli, daha deneyimli taraf için kuşkusuz daha büyük avantajdı ve Nwakaeme beraberlik golünü buldu. Skor 2-2'ye geldikten sonra maçın bitimine daha yarım saat vardı.
Zaman zaman "saman alevi" gibi parlayan iki takım özellikle bitiş düdüğü yaklaştıkça maçı, rölantiye almaya meyletti. G.Saray, kendisinden daha önce ve daha iyi bir takım kuran Trabzon karşısında oyun üstünlüğü kuramasa da bazı bölümlerde ağır basan taktik üstünlükle çokça pozisyona girmeyi başardı.
Bence beraberlik iki takım için de hiç de fena olmayan adil bir sonuç. Fakat Trabzonspor'un kendi taraftarına 2-0'dan gelerek daha çok umut verdiğini vurgulamak lazım. Terim'in bu maç özelindeki taktiğinin önümüzdeki haftalarda değişeceğini düşünüyorum.
REHA KAPSAL - HİSSETTİRDİ!
İç sahada Trabzonspor'un maça iyi başlaması beklenirken, Galatasaray genç kadrosuyla ve bunun getirdiği dinamizm+enerjiyle oyunun hakimiyetini eline alıp tempoyu da yükseltti. Bu dakikalarda bir de Trabzonspor'un yaptığı bireysel hatalardan çok iyi faydalanması bilip 2-0 öne geçti.
Galatasaray öne geçtikten sonraki oyun degesizliğini, milli maç arasından önce oynadığı 2-0'dan 2-2'ye gelen Kasımpaşa maçında da yaşamıştı. O gelgiti Trabzonspor karşısında da yaşamaya başladı. Saha içinde tempoyu yükseltecek ve düşürecek oyun liderinin olmayışından oyunu kontrol edemediği gibi 2-0'a kadar maçın temposunu ayarlayan bir Galatasaray yerine, maçın temposunu istediği şekilde düşüremeyen ve Trabzonspor'a da ayak uyduramayan bir takım görüntüsü verdi.
Trabzonspor yaptığı oyuncu değişikleriyle oyuna tutunup golleri bulurken, sarı-kırmızılılarda girenler çıkan oyuncuları arattı. Bu da Galatasaray'ın saha içindeki oyununu ve kalite seviyesini ciddi anlamda aşağı çekti. Trabzonspor'un oyun başlangıcı iyi olmadı. Özellikle ilk oyuncu değişikliği ile Abdülkadir Ömür ve İsmail Köybaşı çıkana kadar "9'a 11" bir oyun vardı. Bu değişiklikten sonra oyunu dengelediler.
Arkasından devre bitmeden golü bulması Trabzonspor'un ikinci yarı için oyun iştahını ve enerjisini yükseltti. İkinci yarıda yine rakip yarı alanda oyunu domine ettiği dakikalarda 2-2'yi buldu. Genel olarak Trabzonspor'un da Galatasaray gibi saha içindeki bazı bölümleri doğru oynamak adına ciddi sıkıntıları var. Hücumda daha fazla bordo-mavililer bireysel hücum aksiyonları ile skor buluyor.
Bu kadar rakip yarı alanda oynayan takımın rakip ceza sahası içinde bireysel hücum yerine daha fazla takım halinde organize olmuş hücum çeşitliliğini denemesi gerekir. Takım halinde daha alanların daraltıldığı ve akıl koyulmuş hücum kombinasyon çeşitliliği, savunma arkası opsiyonların toplu ve topsuz değerlendirilmesi, sırf bireysellikle değil kolektif aksiyonların olması lazım.
Oyunun son bölümünde her iki takım orta sahaları oyundan düşünce çok çabuk kale önlerine gidilen, takım bütünlüklerinin dağıldığı atanın galip geleceği bir maç seyrettik. Bordo-mavililer uzun pandemi sürecinden sonra kendi sahasında çıktığı derbi maçta rakibine deplasmanı hissettiremediği oyunun başlangıcının devamında hem yapılan oyuncu değişiklikleriyle hem de seyircinin oluşturduğu baskı atmosferiyle 'hissettirerek' sahadan 1 puanla ayrıldı.
YUNUS EMRE SEL - BÜYÜK HATALAR
Bugüne kadar oynadığı maçlarda ki, buna iki Roma maçı da dahil hücum oyunundaki zenginliği, topu rakip sahaya yıkma çabası ve pas trafiğindeki başarı yüzdeleriyle dikkat çeken Trabzonspor, Galatasaray maçının ilk yarısında bunların tamamından yoksundu. Trabzonsporlu oyuncular topa ilk dokunuşlarda çok fazla hata yaptı. Rakibini iyi analiz eden ve orta sahada oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray'a bir de bireysel hataların katkısı eklenince, Trabzonspor oyun disiplininden tamamen koptu.
Topu ayağına isteyen, deplase olmayan iki kanat oyuncusu, Hamsik ve Bakasetas'ın temposuna ve Cornelius'un istekli oyununa rağmen geriden organize olunamaması ve hepsinin ötesinde son derece basit hatalarla bir anda iki farkla geriye düşüldü. Abdullah Avcı ve Trabzonspor için erken gibi görünse de oyunun gidişatı için geç bile denilebilecek iki değişiklik biraz olsun dengeyi Trabzonspor lehine çevirdi. İkinci yarıda da Trabzonspor beklenen arzu, istek ve organizasyondan uzaktı.
Galatasaray'ın genç ama dinamik ön alanına savunmanın beklenmeyen hataları da eklenince bir türlü istenen oyun seviyesine çıkamadı Trabzonspor. Tam bu anda, Marek Hamsik, bir kanat oyuncusu ne yapmalıdır sorusunun ansiklopedik karşılığı olan bir performans ve asistle, Nwakaeme ise usta işi bir bitirişle Trabzonspor'u oyuna tekrar ortak etti.
Trabzonspor, kötü bir oyuna rağmen Galatasaray gibi bir rakip karşısında geriye dönmesini bildi. Fakat şampiyonluk yolunda giderilmesi gereken, basit görünen ama büyük fark yaratan eksikler fazlaca göze battı.
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