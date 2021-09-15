Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Kulübü, 2021/2022 sezonunda transferlere ve takımdan ayrılan isimlere ödenen parayı açıkladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi feshedilen ve İsnpanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya 3 milyon Euro fesih bedeli ödendiğini açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı-kırmızılı kulübün 2021/2022 sezonunda transferlere ve takımdan ayrılan isimlere ödenen ücreti açıkladı. Burak Elmas ayrıca geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya 3 milyon Euro fesih bedeli ödendiğini duyurdu.

Galatasaray'ın transferde bonservis/kiralama harcamaları:

Berkan Kutlu: 4 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz: 2.1 milyon Euro

Halil Dervişoğlu: 1 milyon Euro

Cicaldau: 6.5 milyon Euro

Boey: 1 milyon 150 bin Euro

Nelsson: 7 milyon Euro

Morutan: 3.5 milyon Euro

Assunçao: 100 bin Euro

Yeni transferlerin yıllık ücretleri:

Berkan Kutlu: 700 bin Euro

Barış Alper: 380 bin Euro

Halil Dervişoğlu: 850 bin Euro

Cicaldau: 900 bin Euro

Boey: 480 bin Euro

Aanholt: 1.9 milyon Euro

Nelsson: 800 bin Euro

Morutan: 630 bin Euro

Assunçao: 450 bin Euro

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