Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Elmas, "Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum" dedi. Elmas ayrıca, takım bütçesini de açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ELMAS'IN AÇIKLAMALARI:

Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray'ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret göstererek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık.

Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray'da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.

Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.

"35 MİLYON BÜTÇEYE DÜŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu sene bütçemiz 48 milyon 200 bin Euro'ya indi, geçen sene 61 milyon 500 bindi. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli kontratlar imzaladığımız için bu kadroyla 30 milyon Euro'ya inecek, Önümüzdeki sene baştan beri hedefimiz olan 35 milyon Euro bütçeye düşmeyi düşünüyoruz.



Tüm teknik direktörlerimiz son derece cuzi sözleşmelere imza attılar. Önümüzdeki sene için de hocamızla çalışıyoruz, Florya'da yapısından, organizasyon şemasına, görev tanımına kadar ciddi bir çalışma var.

Bundan sonra 1 sene değil, 5 sene devam edecek kontrol mekanizmaları kurulmuş bir sistemi uygulayacağız Galatasaray'da.

"FLORYA'DA CİDDİ BİR ÇALIŞMA VAR"

Başta Fatih Terim olmak üzere tüm teknik direktörlerimiz, son derece hesaplı sözleşmelere imza attı. Personel bütçemizde hafif bir artış var. Florya'da ciddi bir çalışma var. Bundan sonra sadece 1 sene değil, 5 sene devam edecek bir futbol sistemini uygulayacağız

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ