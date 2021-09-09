09 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Tony Vilhena transferi Ryan Babel'e takıldı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, özellikle genç ve gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar transferin son saatlerine girilirken orta sahaya iki hamle yapmayı planlıyordu. Bunlardan Assunçao'da mutlu sona ulaşan Cimbom, Tony Vilhena transferinde ise Ryan Babel'e takıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Tony Vilhena transferi Ryan Babel’e takıldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı. Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Tony Vilhena transferi Ryan Babel’e takıldı!

Takvim'in haberine göre yönetim, Krasnodar formasını giyen Tony Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaştı. Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız da yapılan teklifi kabul etti. Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray’ın Tony Vilhena transferi Ryan Babel’e takıldı!

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklfini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi. Başakşehir'in son dakikada DeAndre Yedlin için girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda anlaşma sağlanamadığı da gelen bilgiler arasında.

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