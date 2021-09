Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra konuştu! "Yalan söylüyorlar"

"HER OYNADIĞIM YERDE TATMİN OLMADIM"

"Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı."