04 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra konuştu! "Yalan söylüyorlar"

Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamayan ve yüksek maliyetiyle sürekli gündeme gelen Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarla anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kolombiyalı golcü, Cimbom'dan ayrıldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2021

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

İTİRAFLAR GELDİ
Bir dergiye konuşan Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtti. İşte Falcao'nun dikkat çeken açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

"HER OYNADIĞIM YERDE TATMİN OLMADIM"
"Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı."

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

"BİR YERİ İSTİYORSUN AMA BAŞKA YERDE GİDİYORSUN"
"Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini yönetemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor.

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun"

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

"ASIL TEHLİKELİ OLAN FUTBOLU YÖNETENLER"
"İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi"

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

"İNSANLARA YALAN SÖYLÜYORLAR"
"Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı"

Son dakika spor haberleri: Radamel Falcao Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra konuştu! Yalan söylüyorlar

İŞ ADAMI OLMAK İSTİYOR
Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Dikkat çeken Mohamed tespiti! Gitmeme sebebi Falcao Dikkat çeken Mohamed tespiti! "Gitmeme sebebi Falcao"
Cimbom’dan milli yıldıza kanca! Transferin son günlerinde... Cimbom'dan milli yıldıza kanca! "Transferin son günlerinde..."
Varsa yoksa Gedson! Avrupa’da oynayamayacak ama... Varsa yoksa Gedson! "Avrupa'da oynayamayacak ama..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör