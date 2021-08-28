28 Ağustos 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı!

G.Saray Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı, taktik çalışmayla antrenmanı noktaladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre gruplar halinde pas ve top kapma oyunları oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı noktaladı.

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