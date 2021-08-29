29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Taylan Antalyalı'dan Kasımpaşa - Galatasaray maçında büyük hata!

Taylan’ın hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası kalesinde golü gördü. İşte o pozisyon... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, 66. dakikada golü buldu.

Kasımpaşa, Taylan Antalyalı'nın hatası sonrası oyuna ikinci yarıda dahil olan Umut Bozok'un golüyle 2-0'dan gelerek skoru 2-2'ye getirdi. 24 yaşındaki forvet, attığı golün ardından kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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