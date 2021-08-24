24 Ağustos 2021, Salı

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Galatasaray - Randers UEFA Avrupa Ligi play off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa ligi

Galatasaray - Randers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk edecek. Mücadele, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Maçta Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Marcao, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson maçta forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Galatasaray, Randers'ı konuk edecek. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Diagne

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GALATASARAY - RANDERS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

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