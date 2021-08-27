27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Van Aanholt: Taraftarımız olağanüstüydü

Van Aanholt: Taraftarımız olağanüstüydü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'ı 2-1 mağlup ederek gruplara kaldığı mücadelenin ardından Van Aanholt açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, "Maçtan önceki amacımız gruplarda mücadele etmekti. Çok şükür gruplardayız ve gruplarda mücadele edeceğiz. Taraftara gelince… Güzel bir ambiyans vardı." (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın Randers'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Van Aanholt açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Gol attığım için ve bu galibiyette pay sahibi olduğum için çok mutluyum. İlk yarı benden beklenen oyunu gösteremedim. Bunun bilincindeyim. Kişisel eleştiri olarak bunu söyleyebilirim. İkinci yarıda beklenen Patrick sahadaydı. Kendimi daha iyi hissettim, daha iyi oynadım ve takımıma daha iyi katkı sağladım. Güzel bir golle bunu süslediğim için mutluyum." diye konuştu.
Maçtan önce mutlak hedefin gruplara kalmak olduğunu söyleyen Van Aanholt, "Maçtan önceki amacımız gruplarda mücadele etmekti. Çok şükür gruplardayız ve gruplarda mücadele edeceğiz. Taraftara gelince… Güzel bir ambiyans vardı. Covid sebebiyle bazı kurallar var ve taraftarlar yüzde yüz gelemiyor. Umarım bu kurallar değişir ve biz de kendi taraftarımız önünde dolu bir şekilde oynarız." dedi.
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