24 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Vasile Morutan transferini KAP'a bildirdi!

G.Saray Morutan’ı KAP’a bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray bir süredir gündemde olan Olimpiu Vasile Morutan transferini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kadrosuna yıldız isimleri takviye etti. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray idmanında dikkat çeken görüntü! Kadroya alınmamıştı ama...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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