Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 88. dakikada Luyindama'nın golüyle 2-1 kazandı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Terim, "İlk yarı çok gol kaçırdık. 75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan transferde adı geçen Morutan hakkında da konuşan Terim, "Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 88. dakikada Luyindama'nın golüyle 2-1 kazandı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;

"1-0 mağlup başladık oyuna. Son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu. İlk yarı çok gol kaçırdık. 75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. B planında daha değişik oynamak zorunda kaldık. Yan toplardan epeydir gol atmıyorduk Luyindama'nın golü geldi. Bugünün galip gelmesi gereken tanımı Galatasaray'dı, öyle de oldu."

"İnanın bana jet lag olduk. Buradan İsveç'e gideceksiniz, sonra Giresun'a gideceksiniz. Ardından Danimarka'ya gideceksiniz."

"Oyuncularımı kutluyorum. Mesele galip gelebilmek. Bugün de oyunun büyük bir bölümünü iyi oynayarak galip geldik. Bence güzel bir maç oldu. Bir de Olimpiyat Stadı psikolojik olarak bir öyle esiyor bir böyle esiyor."

"Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz."

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