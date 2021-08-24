Son dakika Galatasaray haberi: Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim konuştu! "Morutan transferi..."
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 88. dakikada Luyindama'nın golüyle 2-1 kazandı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Fatih Terim, "İlk yarı çok gol kaçırdık. 75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan transferde adı geçen Morutan hakkında da konuşan Terim, "Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 88. dakikada Luyindama'nın golüyle 2-1 kazandı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;
"1-0 mağlup başladık oyuna. Son zamanlarda böyle başlıyoruz. Geri dönüşümüz iyi oldu. İlk yarı çok gol kaçırdık. 75 dakika hangi düşüncemiz, planımız varsa onu oynamaya çalıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. B planında daha değişik oynamak zorunda kaldık. Yan toplardan epeydir gol atmıyorduk Luyindama'nın golü geldi. Bugünün galip gelmesi gereken tanımı Galatasaray'dı, öyle de oldu."
"İnanın bana jet lag olduk. Buradan İsveç'e gideceksiniz, sonra Giresun'a gideceksiniz. Ardından Danimarka'ya gideceksiniz."
"Oyuncularımı kutluyorum. Mesele galip gelebilmek. Bugün de oyunun büyük bir bölümünü iyi oynayarak galip geldik. Bence güzel bir maç oldu. Bir de Olimpiyat Stadı psikolojik olarak bir öyle esiyor bir böyle esiyor."
"Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası