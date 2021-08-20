Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan şoku! Kulüp son durumu açıkladı
Galatasaray'da, Randers karşılaşmasında sakatlanan Arda Turan'ın son durumu belli oldu. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun, "MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiştir" denildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Arda Turan şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Randers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanan yıldız isimle ilgili açıklama geldi.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada; "UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan'ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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