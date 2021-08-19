20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Emre Taşdemir Giresunspor'a kiralandı!

G.Saray’da ayrılık! Süper Lig ekibi açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaraylı Emre Taşdemir'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

26 yaşındaki sol bek, sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde top koşturacak.

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