20 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Randers-Galatasaray | G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu

Randers - Galatasaray | İlk 11’ler belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Randers ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, deplasmandan avantajlı bir skorla dönüp rövanş öncesi rahatlamak istiyor. Randers Galatasaray maçı öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u geçen Galatasaray, play-off'ta Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti. Randers-Galatasaray maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho.

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Luyindama, Alpaslan, Yedlin, Berkan, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mohamed.

RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Star TV'den canlı yayınlanacak. Maçın tüm detayları A Spor ekranlarında analiz edilecek. Mücadeleyi hakem Jesus Gil yönetecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.

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